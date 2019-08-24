Великолучане празднуют День города

Город Великие Луки отмечает 853-летие со дня основания. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, торжества, посвященные памятной дате, пройдут в городе на Ловати 24 и 25 августа.

Великолучан и гостей города ждет большая праздничная программа, основные мероприятия которой пройдут в субботу, 24 августа. В 11.00 на площади Вознесения пройдет церемония открытия Дня города. Будут награждены великолучане, внесшие свой вклад в развитие муниципалитета. В 12 часов начнется интерактивная программа «Нас объединяет книга», которая пройдет в библиотечном квартале. В это же время на площади Ленина будут работать интерактивные площадки. Для детей организованы специальные мероприятия: детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов.

На набережной Ловати разместится Город мастеров. Там же пройдет фольклорная программа «Великолучаночка». Вечером на площади Ленина состоится концерт. Завершится праздник феерией аэростатов и праздничным салютом на набережной реки Ловать.

В воскресенье, 25 августа, в Великих Луках запланировано проведение спортивных мероприятий.

Отметим, что город Великие Луки впервые упоминается в новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Великим Лукам было присвоено звание Города воинской славы.

Сегодня Великие Луки - промышленная столица Псковской области, где успешно работает целый ряд сильных производств, в том числе входящие в Промышленный электротехнический кластер.