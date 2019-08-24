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Общество

В субботу псковичей ожидает теплая погода без осадков

24 августа 2019 года, 10:09
В субботу, 25 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Прогнозируется ветер северо-западных направлений 2-7 м/сек. Температура по области составит +19…+24 гр. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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