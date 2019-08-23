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Общество

Александр Котов – жителям Псковской области: Нам с вами довелось жить в удивительном месте

23 августа 2019 года, 15:48

«Нам с вами довелось жить в удивительном месте: на земле, где зарождалась российская государственность, где формировались национальные духовные ориентиры, где воинской доблестью отстаивалась целостность и независимость нашей страны», - заявил 23 августа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на торжестве по случаю 75-летия образования Псковской области в БКЗ областной филармонии.

По словам парламентария, в первую очередь он благодарен старшему поколению – поколению победителей и созидателей – сохранивших, восстановивших и построивших то, чем сейчас гордится Псковская область.

Я хотел бы поблагодарить наших современников, ныне живущих в области, за любовь к родному краю, и выразить надежду, что наши дети и внуки будут бережно относиться к историческому наследию и приумножать достижения региона.


Александр Котов – жителям Псковской области: Нам с вами довелось жить в удивительном местеАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов
В завершении председатель Псковского областного Собрания пожелал счастья, благополучия, мира и процветания древней псковской земле!

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