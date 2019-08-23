Александр Котов – жителям Псковской области: Нам с вами довелось жить в удивительном месте

«Нам с вами довелось жить в удивительном месте: на земле, где зарождалась российская государственность, где формировались национальные духовные ориентиры, где воинской доблестью отстаивалась целостность и независимость нашей страны», - заявил 23 августа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на торжестве по случаю 75-летия образования Псковской области в БКЗ областной филармонии.

По словам парламентария, в первую очередь он благодарен старшему поколению – поколению победителей и созидателей – сохранивших, восстановивших и построивших то, чем сейчас гордится Псковская область.