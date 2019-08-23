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Общество

Стало известно, каким образом «Экопром» будет вывозить мусор с острова Колпина

23 августа 2019 года, 15:22

Глава компании ООО «Экопром» Сергей Пайст, глава Круппской волости Печорского района Светлана Жирнова и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко посетили с рабочим визитом остров Колпина, расположенный в акватории Псковского озера.

«Мы осмотрели причалы, куда приходит катер, и обсудили варианты сбора и вывоза отходов», - отметил Сергей Пайст.

Глава компании видит два решения проблемы. Первое – сделать на острове несколько павильонов для накопления мусора, аналогичные тому, что есть на Залите. Второе –организовать мешковый сбор мусора, когда местные жители смогут приносить мешки прямо к причалу в день, когда будет организован вывоз.

«Мы попробуем второй вариант», - сказал Сергей Пайст. «Если все получится, то на этой схеме мы пока и остановимся».

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