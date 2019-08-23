Стало известно, каким образом «Экопром» будет вывозить мусор с острова Колпина

Глава компании ООО «Экопром» Сергей Пайст, глава Круппской волости Печорского района Светлана Жирнова и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко посетили с рабочим визитом остров Колпина, расположенный в акватории Псковского озера.

«Мы осмотрели причалы, куда приходит катер, и обсудили варианты сбора и вывоза отходов», - отметил Сергей Пайст.

Глава компании видит два решения проблемы. Первое – сделать на острове несколько павильонов для накопления мусора, аналогичные тому, что есть на Залите. Второе –организовать мешковый сбор мусора, когда местные жители смогут приносить мешки прямо к причалу в день, когда будет организован вывоз.

«Мы попробуем второй вариант», - сказал Сергей Пайст. «Если все получится, то на этой схеме мы пока и остановимся».