Железнодорожный переезд станции «Псков - Туристский» перекроют почти на сутки

Железнодорожный переезд станции «Псков - Туристский» (276 километр) на улице Железнодорожной в Пскове закроют для проведения ремонтных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы начнутся 27 августа в 20.00, а завершится 28 августа в 2.00.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть указанную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.