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Происшествия

Сотрудник силового ведомства, сбивший в Пскове пешехода, возможно был пьян

23 августа 2019 года, 11:26

Проверкой ДТП в Пскове, участником которого стал сотрудник силового ведомства, займутся наиболее опытные следователи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Авария произошла 22 августа напротив дома №71 по Рижскому проспекту в Пскове. Здесь легковой автомобиль сбил пешехода, у которого позже диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, за рулем автомашины находился пьяный сотрудник силового ведомства.

По словам следователей, неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, следователи просят обратиться по телефону в Пскове: (8112)90613.

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