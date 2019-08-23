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Культура

«Гробницу малыша Тутанхамона» псковского драмтеатра покажут на фестивале в Москве

23 августа 2019 года, 11:01

В среду, 11 сентября, в Москве на фестивале «Артмиграция» покажут спектакль Псковского театра драмы «Гробница малыша Тутанхамона». Режиссером выступает Елизавета Бондарь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Театральный критик Татьяна Джурова назвала «Гробницу малыша Тутанхамона» «одной из лучших пьес новейшего времени, композиционно ясной, четкой, но многомерной, с богатым потенциалом театральных воплощений».

Отметим, что фестиваль «Артмиграция» пройдёт в российской столице с 9 по 15 сентября. В этом году экспертный совет фестиваля пригласил в Москву 7 театральных коллективов.

Напомним, премьера спектакля в Псковском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась 9 февраля нынешнего года.

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