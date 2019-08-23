В Печорском районе ждут экстремалов всех возрастов на соревнования по маунтинбайку

В субботу, 24 августа, в Печорском районе пройдёт второй этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку. Начало запланировано на 12.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Трасса соревнований пройдёт по территории Изборско-Мальской долины. В маршрут будут включены лесные и проселочные дороги, а также пересеченная местность. Спортсменам предстоит преодолеть мостки, броды, подъемы и спуски разной степени сложности.

Для детей от 5 лет до 18 лет подготовлен специальный пятикилометровый участок для соревнований.

Взрослые велосипедисты могут сами выбрать протяженность трассы: 5 километров, 35 километров или 50 километров.

Регистрация участников проходит в официальной группе соревнований.