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Общество

Наталья Ильина: Псковщина – западный форпост страны, колыбель русского православия

23 августа 2019 года, 10:20

Временно исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина поздравила жителей Псковской области с 75-летним юбилеем со дня образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Уважаемые жители Псковской области!

От имени студентов, сотрудников и преподавателей Псковского государственного университета сердечно поздравляю вас с 75-летием образования региона!

Псковщина – западный форпост страны, колыбель русского православия.

Прошлое области, истории людей, создавших ей славу – это стимул двигаться вперед для живущих на этой земле сейчас. Уверена, жители региона будут и дальше активно участвовать в развитии своей малой родины и нашей большой страны.

Поздравляю вас с днем рождения Псковской области! Это общий праздник всех, кто знает и любит эту землю. Желаю области благополучия и процветания!


Наталья Ильина: Псковщина – западный форпост страны, колыбель русского православияНаталья Ильина,
врио ректора ПсковГУ

Напомним, 23 августа известный певец Юрий Кононов вместе с группой«Русский характер» даст концерт в честь 75-летия Псковской области.

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