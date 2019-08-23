Наталья Ильина: Псковщина – западный форпост страны, колыбель русского православия

Временно исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина поздравила жителей Псковской области с 75-летним юбилеем со дня образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Временно исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина поздравила жителей Псковской области с 75-летним юбилеем со дня образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Уважаемые жители Псковской области!
От имени студентов, сотрудников и преподавателей Псковского государственного университета сердечно поздравляю вас с 75-летием образования региона!
Псковщина – западный форпост страны, колыбель русского православия.
Прошлое области, истории людей, создавших ей славу – это стимул двигаться вперед для живущих на этой земле сейчас. Уверена, жители региона будут и дальше активно участвовать в развитии своей малой родины и нашей большой страны.
Поздравляю вас с днем рождения Псковской области! Это общий праздник всех, кто знает и любит эту землю. Желаю области благополучия и процветания!
Напомним, 23 августа известный певец Юрий Кононов вместе с группой«Русский характер» даст концерт в честь 75-летия Псковской области.