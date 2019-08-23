Необычная сессия ждёт студентов псковского университета в первый день осени

В воскресенье, 1 сентября, с 11.00 до 18.00 в Финском парке Пскова (у Троицкого моста) Псковский государственный университет развернёт для первокурсников, студентов и всех желающих масштабный молодёжный праздник. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Гостей ждут творческая, историческая, спортивная, развлекательная интерактивные площадки, фотозона и ди-джей.

Всем участника выдадут импровизированные зачетные книжки с названием интерактивных площадок. Те, кто пройдёт все площадки и получит отметки в зачетку, получат сувениры и подарки.

На закрытии праздника выступит псковский Cover band «Образцовый квартал». Завершится всё вечеринкой «Краски Холи».