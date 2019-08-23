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Общество

Михаил Ведерников – псковичам: Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперёд

23 августа 2019 года, 09:23

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 75-летним юбилеем со дня образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем со дня образования нашего региона!

Псковская земля за свою тысячелетнюю историю сыграла важнейшую роль в защите российских рубежей и формировании русской православной культуры.

За прошедшие века её жителям пришлось столкнуться с множеством вызовов, однако из всех испытаний они выходили победителями, сохраняя за Псковской землей статус важного культурного и религиозного центра, на который Россия всегда могла опереться.

Сегодня силами своих жителей Псковская область бережет и приумножает наследие предков. Нет никаких сомнений, что общими усилиями мы сможем добиваться всё больших побед. Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперед.

Поздравляю Вас с праздником! Искренне желаю каждому жителю Псковской области здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашей земли!

Михаил Ведерников – псковичам: Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперёдМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, 23 августа известный певец Юрий Кононов вместе с группой«Русский характер» даст концерт в честь 75-летия Псковской области.

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