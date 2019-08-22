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Общество

Василий Осипов проконтролировал возведение трибун на стадионе «Машиностроитель»

22 августа 2019 года, 17:55

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 22 августа проинспектировал ход строительных работ на стадионе «Машиностроитель». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники рабочей встречи, в числе которых были председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель администрации Пскова Александр Братчиков, а также представители подрядчика, проконтролировали ход возведения трибун, здания административного корпуса и забора вокруг спортивного объекта.

Василий Осипов сообщил участникам встречи о готовящемся совещании на тему реконструкции стадиона «Машиностроитель» с участием главы региона Михаила Ведерникова.

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Напомним, в настоящее время проходит первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель».

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