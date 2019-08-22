Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Котов поможет проверить законность вырубки леса в псковских деревнях

22 августа 2019 года, 17:10

Жители нескольких деревень пожаловались председателю Собрания депутатов Александру Котову на незаконную вырубку леса на границе Псковского и Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам обратившихся, в лесах, где раньше были грибы и охота, теперь остались одни пни. Максимум, чего удалось пока добиться – это административный штраф в три тысячи рублей.

«Два таких штрафа они одной машиной дров перекроют. Это не наказание. А у нас уже всё вокруг выпилили. Соседние деревни скоро будет видно», - пожаловались Александру Котову сельские жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борьбу с «чёрными лесоруба» обсудили в Пскове по поручению Михаила Ведерникова
Председатель Собрания депутатов пообещал направить запрос в Россельхознадзор и письмо в полицию для проверки законности действий по заготовке древесины.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Василий Осипов проконтролировал возведение трибун на стадионе «Машиностроитель»
Современные учебные лаборатории WorldSkills заработают в псковских колледжах в этом году
Пять новых специальных автомобилей для тушения лесных пожаров поступят в Псковскую область
Пропадавшая в мае 14-летняя жительница Псковского района снова ушла из дома (ФОТО)
Александр Седунов сообщил о допуске всех школ Псковской области к новому учебному году
Худощавого великолучанина с чёрным рюкзаком разыскивают уже третью неделю (ФОТО)
Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие
Александр Котов: Будем преданы родной стране и достойны её великой истории
Незабываемый показ этномоды состоится во время гала-концерта в псковском ГКЦ

Комментарии

Авторизация
No comments
Евгений Скачков: Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Общество
20 августа 17:30

Евгений Скачков: Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Раскрасить микрорайоны, создать велоинфраструктуру и сделать город доступным для маломобильных граждан собирается новый главный архитектор Пскова
До 120 и старше

Общество / Соцзащита
20 августа 11:27

До 120 и старше

Новорожденные получили медали, а для пожилых закупили автомобили
Занятия в частных секциях и студиях псковским школьникам оплатит государство

Общество / Образование
20 августа 11:20

Занятия в частных секциях и студиях псковским школьникам оплатит государство

Что об этом думают родители