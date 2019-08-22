Александр Котов поможет проверить законность вырубки леса в псковских деревнях

Жители нескольких деревень пожаловались председателю Собрания депутатов Александру Котову на незаконную вырубку леса на границе Псковского и Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам обратившихся, в лесах, где раньше были грибы и охота, теперь остались одни пни. Максимум, чего удалось пока добиться – это административный штраф в три тысячи рублей.

«Два таких штрафа они одной машиной дров перекроют. Это не наказание. А у нас уже всё вокруг выпилили. Соседние деревни скоро будет видно», - пожаловались Александру Котову сельские жители.