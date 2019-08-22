Современные учебные лаборатории WorldSkills заработают в псковских колледжах в этом году

В Псковской области появятся учебные лаборатории WorldSkills и Центр опережающей профессиональной подготовки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«В нынешнем году в трёх колледжах региона будут созданы 15 современных учебных лабораторий в рамках стандартов Worldskills», - сообщил председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов.

Кроме того, в планах по повышению качества образования и подготовки специалистов в регионе планируется в 2022 году создать Центр опережающей профессиональной подготовки. Его базой станет Великолукский политехнический колледж.

Напомним, Worldskills – это международное движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область вступила в движение «Молодые профессионалы» в декабре 2016 года.