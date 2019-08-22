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Общество

Пять новых специальных автомобилей для тушения лесных пожаров поступят в Псковскую область

22 августа 2019 года, 15:03

Пять новых лесопатрульных появятся в Псковской области в начале сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специализированные автомобили ГАЗ-3308 направят в пожарно-химические станции, расположенные в Пскове, Невеле, Стругах Красных и Бежаницах. В каждой машине будет расположена ёмкость для воды, помпы, пожарные рукава и лебёдка.

Подобные комплексы используют для объезда территории, транспортировки личного состава и специального оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров.

На сегодняшний день в Псковской области используется два десятка единиц такой техники.

На закупку лесопатрульных комплексов потратят 11,8 миллионов рублей.

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