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Происшествия

Пропадавшая в мае 14-летняя жительница Псковского района снова ушла из дома (ФОТО)

22 августа 2019 года, 13:00

Псковские следователи продолжают поиски 14-летней Вероники Пугачёвой, которая 19 августа ушла из дома в деревне Родина и не вернулась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Пропадавшая в мае 14-летняя жительница Псковского района снова ушла из дома (ФОТО)
Следователи продолжают разыскивать 14-летнюю Веронику Пугачеву.
Фото пресс-службы областного СУ СК.
По предварительным данным, девочка ушла с совершеннолетним парнем, собираясь уехать в страны Евросоюза.

Напомним, в мае нынешнего года девочка уже уходила из дома. Однако спустя почти неделю была найдена в Тверской области, куда дошла пешком.

Если вам известно что-либо о местонахождении Вероники, следователи просят сообщить об этом телефону в Пскове: (8112)90635.

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