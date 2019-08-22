Пропадавшая в мае 14-летняя жительница Псковского района снова ушла из дома (ФОТО)

Псковские следователи продолжают поиски 14-летней Вероники Пугачёвой, которая 19 августа ушла из дома в деревне Родина и не вернулась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По предварительным данным, девочка ушла с совершеннолетним парнем, собираясь уехать в страны Евросоюза.

Напомним, в мае нынешнего года девочка уже уходила из дома. Однако спустя почти неделю была найдена в Тверской области, куда дошла пешком.

Если вам известно что-либо о местонахождении Вероники, следователи просят сообщить об этом телефону в Пскове: (8112)90635.