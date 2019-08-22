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Происшествия

Худощавого великолучанина с чёрным рюкзаком разыскивают уже третью неделю (ФОТО)

22 августа 2019 года, 10:56

Великолукские полицейские разыскивают пропавшего без вести 30-летнего Степанова Евгения Игоревича. Парень 4 августа ушёл из дома, расположенного на проспекте Гагарина и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Худощавого великолучанина с чёрным рюкзаком разыскивают уже третью неделю (ФОТО)
Полиция просит помощи в поисках пропавшего парня.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид ему 29-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волос нет.

Пропавший был одет в тёмно-серую куртку, светло-серые джинсы, бело-серую рубашку в крупную клетку. При себе у парня был рюкзак чёрного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения, полицейские просят позвонить по телефонам: +7(906)223 11 28 - уголовный розыск, (881153) 52794 - дежурная часть.

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