Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса «Псков – Москва». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ДТП, которое произошло 22 августа в 6.30, пострадали восемь человек. Шестеро из них были госпитализированы в Истринскую больницу. Среди пострадавших один житель Псковской области.

Отметим, что авария произошла на 69 километре трассы М-9 «Балтия».

По данным очевидцев, водитель автобуса «Голден Драгон» уснул за рулём, съехал с проезжей части и опрокинул транспорт на бок.

Всего в салоне находились четырнадцать человек.