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Происшествия

Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие

22 августа 2019 года, 10:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса «Псков – Москва». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие
Специалисты Комитета по здравоохранению Псковской области находятся на прямом контакте с Истринской районной больницей, куда доставили пострадавших.
Фото ГИБДД по Московской области.
В ДТП, которое произошло 22 августа в 6.30, пострадали восемь человек. Шестеро из них были госпитализированы в Истринскую больницу. Среди пострадавших один житель Псковской области.

Отметим, что авария произошла на 69 километре трассы М-9 «Балтия».

По данным очевидцев, водитель автобуса «Голден Драгон» уснул за рулём, съехал с проезжей части и опрокинул транспорт на бок.

Всего в салоне находились четырнадцать человек.

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