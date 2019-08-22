Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса «Псков – Москва». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса «Псков – Москва». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Отметим, что авария произошла на 69 километре трассы М-9 «Балтия».
По данным очевидцев, водитель автобуса «Голден Драгон» уснул за рулём, съехал с проезжей части и опрокинул транспорт на бок.
Всего в салоне находились четырнадцать человек.