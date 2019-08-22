Александр Котов: Будем преданы родной стране и достойны её великой истории

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей области с Днём Государственного флага России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

День флага – один из самых значимых государственных праздников. Мы чествуем символ величия и суверенитета России, вобравший в себя великое историческое прошлое нашей страны и её сегодняшний день.

По словам парламентария, уважение к государственному флагу – это уважение к ратным и трудовым подвигам предков и ответственность за настоящее и будущее своей страны.

«Будем преданы родной стране и достойны её великой истории, и тогда у нас будет больше поводов для гордости за наше государство и его национальные символы. С праздником! Мира и процветания России, счастья и благополучия каждому её жителю!», - заключил он.

Отметим, в День флага юных псковичей приглашают в Летний сад на интерактивную программу.