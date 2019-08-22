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Общество

Псковичи не раз служили примером истинного патриотизма – градоначальники Пскова

22 августа 2019 года, 09:40

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили горожан в Днём Государственного флага России.

«Для Пскова - Города воинской Славы - этот праздник имеет особое значение. Псков стоял у истоков зарождения российской государственности, а его жители не раз доказывали свою преданность Отечеству, служили примером истинного патриотизма, преумножали славу России своими подвигами и достижениями», - подчеркнули городские власти.

Градоначальники высказали уверенность, что каждый житель страны, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину, за свой талантливый и великий народ.

«Позвольте в этот торжественный день от всей души пожелать вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов на благо Отечества!», - говорится в поздравлении.

Отметим, в День флага юных псковичей приглашают в Летний сад на интерактивную программу.

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