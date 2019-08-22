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Происшествия

Себежанин незаконно жил в доме водителя автобуса, пока тот был в командировке

22 августа 2019 года, 09:30

В Опочецком районе завершилось расследование уголовное дела против 21-летнего себежанина, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в мае и июне нынешнего года в Себеже этот парень, поссорившись с родителями, через окно залез в дом соседа, работающего водителем автобуса. Молодой человек обосновался в чужом доме и стал там жить, пока хозяин находился в командировке.

Уголовное дело уже направлено в суд.

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