Себежанин незаконно жил в доме водителя автобуса, пока тот был в командировке

В Опочецком районе завершилось расследование уголовное дела против 21-летнего себежанина, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в мае и июне нынешнего года в Себеже этот парень, поссорившись с родителями, через окно залез в дом соседа, работающего водителем автобуса. Молодой человек обосновался в чужом доме и стал там жить, пока хозяин находился в командировке.

Уголовное дело уже направлено в суд.