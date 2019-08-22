Михаил Ведерников: Жители Псковской земли – пример чести, верности и доблести

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Государственного флага России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это особенный праздник для каждого уроженца нашей земли, которая всегда играла важнейшую роль в российской истории. Её жители испокон веков неизменно защищали рубежи Родины, её культуру и государственность, показывали всему миру пример чести, верности и доблести.

По словам губернатора, сохранение традиций, уважение государственных символов – это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания.

«Убеждён, что вместе мы и дальше будем добиваться высоких побед и достижений в экономике, науке, спорте и искусстве. С праздником! Желаю вам, вашим родным и близким мира, добра, здоровья и благополучия!», - говорится в поздравлении главы региона.

Отметим, в День флага юных псковичей приглашают в Летний сад на интерактивную программу.