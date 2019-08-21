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Общество

Псковские музейщики о гибели Михаила Абрамова: Мы всматривались в его жизнь, где было много достойного и великого

21 августа 2019 года, 17:31

В Греции 20 августа возле острова Порос при крушении частного вертолёта «Agusta A-109» погиб крупный предприниматель, меценат, основатель Музея русской иконы в Москве, в котором выставлялись псковские иконы, Михаил Абрамов.

Псковские музейщики о гибели Михаила Абрамова: Мы всматривались в его жизнь, где было много достойного и великого
В Греции погиб ценитель псковских икон Михаил Абрамов.
Фото Российской газеты.
«На протяжении всего времени сотрудничества с Михаилом Юрьевичем и его детищем - Музеем русской иконы, мы всматривались в его жизнь, где было много достойного, светлого, великого», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сотрудники музея выражают искренние соболезнования в связи с гибелью Михаила Абрамова: «Готовы оказать необходимую помощь и предложить посильное участие в переживании этого горя. Скорбим».

Напомним, в феврале нынешнего года в Псков с выставки одного шедевра в Музее русской иконы вернулась икона XVI века «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот».

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