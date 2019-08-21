В список ЮНЕСКО планируют включить ещё несколько псковских памятников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключает включения в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще нескольких памятников региона. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключает включения в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще нескольких памятников региона. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка.
«Важно отметить одну деталь: все вошедшие в список объекты находятся в удовлетворительном состоянии. С объектами «второй волны» нужно провести серьёзную работу, которая требует значительных средств», - уточнил Михаил Ведерников.