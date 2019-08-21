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Общество

В список ЮНЕСКО планируют включить ещё несколько псковских памятников

21 августа 2019 года, 17:04

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключает включения в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще нескольких памятников региона. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка.


В список ЮНЕСКО планируют включить ещё несколько псковских памятниковМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Летом 2019 года в перечень попали сразу 10 памятников псковской области. Хотя ранее специалисты готовили список из 18 объектов. По словам главы региона, работа в этом направлении будет продолжена.

«Важно отметить одну деталь: все вошедшие в список объекты находятся в удовлетворительном состоянии. С объектами «второй волны» нужно провести серьёзную работу, которая требует значительных средств», - уточнил Михаил Ведерников. 

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