Псковский губернатор о режиме работы «24/7»: Уходить с работы в 22:00 будем не скоро

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников еще в самом начале своей работы на посту главы региона сформулировал алгоритм для команды - «24/7». Все сотрудники должны выполнять свои обязанности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта формула даже стала мемом и получила отражение в КВН. Однако она дала свои результаты.

24/7 – это естественный симметричный ответ на то количество проблем, которые мы встретили в самом начале, и он доказал свою эффективность.

Он уточнил, что самым сложным было бороться с формализмом и равнодушием.

«Однако, когда основная команда задала ритм, остальные начали постепенно подстраиваться. Да, некоторым новый темп оказался не по силам, и они уступили место новым кадрам», - сказал глава региона.

Он уточнил, что сегодня команда полностью сформирована, выстроены отношения с федеральным центром и ощущается его поддержка. «Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро», - добавил Михаил Ведерников.