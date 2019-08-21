На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей

«Комсомольская правда – Псков» приглашает всех желающих в новый Тур по новостройкам, который состоится 24 августа. Будущим новоселам покажут четыре современных жилых комплекса, среди которых: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24; SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).