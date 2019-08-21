На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей

«Комсомольская правда – Псков» приглашает всех желающих в новый Тур по новостройкам, который состоится 24 августа. Будущим новоселам покажут четыре современных жилых комплекса, среди которых: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24; SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).
Псковичи смогут на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.
Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры.
Фото организаторов Тура по новостройкам.
Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.
На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Фото организаторов Тура по новостройкам.
Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00.
Запись по телефону (8112) 702-042.