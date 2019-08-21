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Общество

На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей

21 августа 2019 года, 17:55

«Комсомольская правда – Псков» приглашает всех желающих в новый Тур по новостройкам, который состоится 24 августа. Будущим новоселам покажут четыре современных жилых комплекса, среди которых: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24; SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей
Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры.
Фото организаторов Тура по новостройкам.
Псковичи смогут на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей
На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Фото организаторов Тура по новостройкам.
Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00.

Запись по телефону (8112) 702-042.

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