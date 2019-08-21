Древний холодильник обнаружили во время раскопок двора Поганкиных палат в Пскове

Холодильник XVII века нашли археологи в ходе раскопок двора Поганкиных палат в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

В торце одноэтажной части здания были обнаружены следы закладки оконного проема, который в давние времена использовался как небольшая дверь наружу. Раз выход был из поварни, археологи предположили, что эта конструкция предназначалась для хранения продуктов в условиях низких температур.

«Это был холодильник образца XVII века», - сообщили эксперты и пообещали музеефицировать находку.

Напомним, археологические раскопки проводятся в рамках проекта «Музейный квартал» и в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».