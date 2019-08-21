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Общество

Древний холодильник обнаружили во время раскопок двора Поганкиных палат в Пскове

21 августа 2019 года, 15:02

Холодильник XVII века нашли археологи в ходе раскопок двора Поганкиных палат в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Древний холодильник обнаружили во время раскопок двора Поганкиных палат в Пскове
Археологические исследования Поганкиных палат продолжаются.
Фото пресс-службы Псково-Изборского музея-заповедника.
В торце одноэтажной части здания были обнаружены следы закладки оконного проема, который в давние времена использовался как небольшая дверь наружу. Раз выход был из поварни, археологи предположили, что эта конструкция предназначалась для хранения продуктов в условиях низких температур.

«Это был холодильник образца XVII века», - сообщили эксперты и пообещали музеефицировать находку.

Напомним, археологические раскопки проводятся в рамках проекта «Музейный квартал» и в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

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