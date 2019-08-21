Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями

Губернатор Псковской области довольно активно пользуется соцсетями — лично делает посты, общается с подписчиками. По словам главы региона, «Соцсети сегодня – это один из наиболее эффективных способов донесения информации и получения обратной связи», - рассказал он в интервью Псковскому агентству информации.
Глава региона подчеркнул, что постепенно к нему начинают привыкать руководители комитетов и управлений, главы районов, депутаты различных уровней.
Не все, конечно, быстро разобрались с этой системой и с подходами к работе, но я вижу, что это существенно ускоряет решение точечных, а, порой, и системных вопросов, прохождение документов, позволяет точнее контролировать процессы и настраивать систему в целом.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиПо словам губернатора, в сети есть «энтузиасты», которые готовы писать письма президенту по поводу каждой лужи.
«Есть и те, кто месяцами, а иногда и годами обивает пороги всех местных инстанций и нигде не находит не то что решения, а просто внимания и человеческого отношения к своим проблемам. Для любого нормального чиновника такие обращения - «звоночек», что система работает недостаточно эффективно», - сказал губернатор.
Напомним, спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель».