Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями

Губернатор Псковской области довольно активно пользуется соцсетями — лично делает посты, общается с подписчиками. По словам главы региона, «Соцсети сегодня – это один из наиболее эффективных способов донесения информации и получения обратной связи», - рассказал он в интервью Псковскому агентству информации.

Глава региона подчеркнул, что постепенно к нему начинают привыкать руководители комитетов и управлений, главы районов, депутаты различных уровней.