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Общество

Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями

21 августа 2019 года, 14:37

Губернатор Псковской области довольно активно пользуется соцсетями — лично делает посты, общается с подписчиками. По словам главы региона, «Соцсети сегодня – это один из наиболее эффективных способов донесения информации и получения обратной связи», - рассказал он в интервью Псковскому агентству информации.

Глава региона подчеркнул, что постепенно к нему начинают привыкать руководители комитетов и управлений, главы районов, депутаты различных уровней.

Не все, конечно, быстро разобрались с этой системой и с подходами к работе, но я вижу, что это существенно ускоряет решение точечных, а, порой, и системных вопросов, прохождение документов, позволяет точнее контролировать процессы и настраивать систему в целом.


Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетямиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
По словам губернатора, в сети есть «энтузиасты», которые готовы писать письма президенту по поводу каждой лужи.

«Есть и те, кто месяцами, а иногда и годами обивает пороги всех местных инстанций и нигде не находит не то что решения, а просто внимания и человеческого отношения к своим проблемам. Для любого нормального чиновника такие обращения - «звоночек», что система работает недостаточно эффективно», - сказал губернатор.

Напомним, спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель».

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