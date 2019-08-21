Полтысячи работ от мастеров Псковской области выставили в областном Центре народного творчества

Народные мастера представили свои творения на выставке к 75-летию Псковской области в областном Центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Более 60 мастеров со всей Псковской области представили в экспозиции около 500 работ.

Познакомиться с экспонатами можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу посетить экспозицию можно с 11.00 до 16.00.

Выставка проработает д оконца 2019 года.

Напомним, к 75-летию образования Псковской области также можно посетить выставку «Псковская область: события и люди».

23 августа в псковском Детском парке состоится концерт певца Юрия Кононова и группы «Русский характер».