Жителей Пскова 23 августа приглашают на открытие выставки «Подвиг после войны»

В пятницу, 23 августа, в 15.00 в главном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7, фойе второго этажа) состоится открытие выставки «Подвиг после войны», посвященной 75-летию образования Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

Особое место на выставке будет уделено фотографиям, на которых запечатлены самые важные моменты восстановительного периода.

Посетители узнают о том, как трудовой энтузиазм участников восстановления позволил за короткие сроки вывести людей из землянок, очистить города от завалов, произвести разминирование огромных территорий, восстановить промышленное производство.

О тяжёлой послевоенной жизни расскажут самодельные бытовые вещи, одежда, орудия труда.

Также посетителям предоставят материалы о возрождении льноводства, которое приносило в бюджет области значительные доходы.