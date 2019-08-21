Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Жителей Пскова 23 августа приглашают на открытие выставки «Подвиг после войны»

21 августа 2019 года, 14:13

В пятницу, 23 августа, в 15.00 в главном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7, фойе второго этажа) состоится открытие выставки «Подвиг после войны», посвященной 75-летию образования Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

Особое место на выставке будет уделено фотографиям, на которых запечатлены самые важные моменты восстановительного периода.

Посетители узнают о том, как трудовой энтузиазм участников восстановления позволил за короткие сроки вывести людей из землянок, очистить города от завалов, произвести разминирование огромных территорий, восстановить промышленное производство.

О тяжёлой послевоенной жизни расскажут самодельные бытовые вещи, одежда, орудия труда.

Также посетителям предоставят материалы о возрождении льноводства, которое приносило в бюджет области значительные доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атмосфера прошлого: в Пскове открылась выставка в честь 75-летия образования региона
Напомним, 23 августа известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полтысячи работ от мастеров Псковской области выставили в областном Центре народного творчества
Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями
В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»
Театральные коллективы призвали давать благотворительные концерты в соцучреждениях Псковской области
Наталья Никифорова: Год театра ещё не закончился, но считаем его плодотворным
«Понадобятся только ваши руки»: в Пскове набирают участников для праздничного флэшмоба
Известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области
В Черехе хотят построить станцию очистки воды за 43 миллиона рублей
Псковичи могут получить образование в Московском институте госуправления и права

Комментарии

Авторизация
No comments
По библиотеке с QR-кодом

Культура / Литература
16 августа 10:07

По библиотеке с QR-кодом

Обозреватель «Псковской правды» на Завеличье прошла квест, познакомилась с барсом БЦОшкой, увидела книги с автографами писателей, сфотографировалась с Мурзилкой и получила сладкий приз (ФОТО)
Огонь, вода, труба

Культура / Наследие
14 августа 14:29

Огонь, вода, труба

Археологи копнули под псковскую ТЭЦ. А там…
Не слипнется

Культура / Фестиваль
12 августа 10:24

Не слипнется

Взвар от Воеводы Шуйского, голосование за самый вкусный мед, благотворительный торт ждут гостей Медового фестиваля 17 августа