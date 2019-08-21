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Общество

Театральные коллективы призвали давать благотворительные концерты в соцучреждениях Псковской области

21 августа 2019 года, 13:20

Авторы проекта «Сезоны добра. Равные равным» призывают театральные коллективы области давать благотворительные концерты в социальных учреждениях. Как сообщила руководитель проекта, председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, в рамках проекта спектакли проходили проводили в лечебном центре в Корытово, в Бобровском доме-интетнате, в областной больнице, в госпитате ветеранов и даже в СИЗО.

«В СИЗО состоялся разговор с женщинами, которые отбывают срок. Для нас был важен разговор на равных , когда женщины делились впечатлениями о спектакле. В Корытовском лечебно-педагогическом центре нашими зрителями были особые дети. Они очень непосредственно реагировали на библейские легенды. Для многих организаций, куда мы приезжали, это был подарок», - отметила она.

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Наталья Никифорова отметила, что авторы проекта хотят обратиться к другим театральным и самодеятельным коллективом с призывом показывать свои работы в социальных учреждениях.

«Мы помогаем тем, у кого нет возможности увидеть и посетить спектакль. И это важно для актеров, чтобы мы не черствели и понимали, что мир сложен и разнообразен», - отметила она.

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