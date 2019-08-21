Театральные коллективы призвали давать благотворительные концерты в соцучреждениях Псковской области

Авторы проекта «Сезоны добра. Равные равным» призывают театральные коллективы области давать благотворительные концерты в социальных учреждениях. Как сообщила руководитель проекта, председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, в рамках проекта спектакли проходили проводили в лечебном центре в Корытово, в Бобровском доме-интетнате, в областной больнице, в госпитате ветеранов и даже в СИЗО.

«В СИЗО состоялся разговор с женщинами, которые отбывают срок. Для нас был важен разговор на равных , когда женщины делились впечатлениями о спектакле. В Корытовском лечебно-педагогическом центре нашими зрителями были особые дети. Они очень непосредственно реагировали на библейские легенды. Для многих организаций, куда мы приезжали, это был подарок», - отметила она.