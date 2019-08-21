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Общество

Наталья Никифорова: Год театра ещё не закончился, но считаем его плодотворным

21 августа 2019 года, 12:30

В рамках проекта Псковского регионального отделения Союза женщин России и студенческого театра ПсковГУ «Ах-театр» «Сезоны добра. Равные равным» состоялось 12 спектаклей. Об этом сообщила руководитель проекта , председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

«Проект реализован. Мы считаем, что он хороший, качественный, позитивный. «Союз женщин России» подключился к этому проекту и поддержал идею актеров. Год театра еще не закончился, но считаем его плодотворным. Запланировано было 9 спектаклей на разных площадках. Мы перевыполнили план и сделали 12 спектаклей», - рассказала Наталья Никифорова.

По ее словам, спектакли проходили как в социальных учреждениях, так и на сцене ПсковГУ:

«Широкоформатные спектакли проходили на площадках нашего госуниверситета, на которые приглашались люди серебряного возраста, дети из школы-интерната».

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Стартовал проект в Псковской школе-интернате. Организаторы приурочили его ко Дню матери. «Для нас было важно пообщаться с детьми, с коллективом. Накануне спектакля прошел конкурс чтецов, посвященный дню матери. Детей мы наградили благодарностями и подарками. После спектакля прошли мастер-классы по сценической речи и дыхательской гимнастике», - рассказала Наталья Никифорова.

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