Наталья Никифорова: Год театра ещё не закончился, но считаем его плодотворным

В рамках проекта Псковского регионального отделения Союза женщин России и студенческого театра ПсковГУ «Ах-театр» «Сезоны добра. Равные равным» состоялось 12 спектаклей. Об этом сообщила руководитель проекта , председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

«Проект реализован. Мы считаем, что он хороший, качественный, позитивный. «Союз женщин России» подключился к этому проекту и поддержал идею актеров. Год театра еще не закончился, но считаем его плодотворным. Запланировано было 9 спектаклей на разных площадках. Мы перевыполнили план и сделали 12 спектаклей», - рассказала Наталья Никифорова.

По ее словам, спектакли проходили как в социальных учреждениях, так и на сцене ПсковГУ:

«Широкоформатные спектакли проходили на площадках нашего госуниверситета, на которые приглашались люди серебряного возраста, дети из школы-интерната».