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Общество

«Понадобятся только ваши руки»: в Пскове набирают участников для праздничного флэшмоба

21 августа 2019 года, 10:41

В пятницу, 23 августа, Псковская область отпразднует 75-лет с момента образования.

В честь этого исторического события Псковская региональная общественная организация «Вечевой орден» приглашает всех желающих принять участие в ярком и необычном флэшмобе «На Псковщине начинается Россия».

Действо развернется 23 августа в амфитеатре Детского парка в пятницу с 16 до 17 часов.

«По секрету расскажем, от вас понадобятся только ваши руки. Это будет флэшмоб, в котором каждому найдется место и вас не будет видно. Мы не будем растягивать полотнище огромного флага», - отметили организаторы.

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Подробную информацию можно получить по этой ссылке или у руководителей «Вечевого Ордена» по телефону: +7 (911) 883-73-70 (Ольга Родина).

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