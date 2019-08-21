В Черехе хотят построить станцию очистки воды за 43 миллиона рублей

В Псковской области ищут подрядчика на строительство станции очистки воды в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начальная цена контракта составляет более 43 миллионов рублей.

Работы будут профинансированы в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 – 2020 годов по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2». Аукцион состоится 29 августа.

По проекту планируют возвести здание водоподготовки, благоустроить станцию очистки, пробурить скважину глубиной не более 50 метров. Кроме того, запланированы обустройство наружных сетей водоотведения, вентиляции, а также благоустройство территории, озеленение и установка наружного освещения.

Работы нужно будет выполнить за три месяца.

Напомним, в начале августа депутаты Псковской городской Думы отправились на псковский Горводоканал, чтобы посмотреть, как работает предприятие и что сделано на выделенные ранее средства.