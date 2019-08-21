Псковичи могут получить образование в Московском институте госуправления и права

Высшее юридическое образование предлагают получить жителям Псковской области в Псковском филиале Московского института государственного управления и права (МИГУП) и Институте деловой карьеры (ИДК) на базе МИГУП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Обучение проходит по очно-заочной и заочной форме. При этом возможно проведения занятий по индивидуальному графику. Специалистов готовят высококвалифицированные преподаватели.
По итогам обучения выпускнику выдается диплом государственного образца.
Фото предоставлено пресс-службой вуза.
Получение высшего образования по очно-заочной форме обойдется в 45 тысяч рублей в год, по заочной (классическая и с применением дистанционных технологий) – 40 тысяч рублей в год.
Адрес института в Пскове: улица Новгородская, 9.
Псковичей приглашают получить юридическое образование.
Фото предоставлено пресс-службой вуза.
Телефон: 8 (8112) 62-42-76. E-mail: techapu@mail.ru. Ссылка на сайт.