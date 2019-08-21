«Золотой голос России» Кристина Евдокимова выступит в Невеле 22 августа

В четверг, 22 августа, в Невеле на открытой площадке Дома культуры в 18.00 состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвященная Дню Государственного флага России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителей ждут концертные номера ансамбля «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, автора-исполнителя Вячеслава Рахмана – обладателей почетного звания «Душа земли Псковской», народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры».

Порадует гостей своим выступлением Кристина Евдокимова - лауреат премии «Молодежь Псковщины», победитель всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» с песней «Край чудесный» и «Эхо любви».