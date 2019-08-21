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Культура

«Золотой голос России» Кристина Евдокимова выступит в Невеле 22 августа

21 августа 2019 года, 09:46

В четверг, 22 августа, в Невеле на открытой площадке Дома культуры в 18.00 состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвященная Дню Государственного флага России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителей ждут концертные номера ансамбля «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, автора-исполнителя Вячеслава Рахмана – обладателей почетного звания «Душа земли Псковской», народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры».

Порадует гостей своим выступлением Кристина Евдокимова - лауреат премии «Молодежь Псковщины», победитель всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» с песней «Край чудесный» и «Эхо любви».

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Также зрители познакомятся с историей Невельского района, вспомнят и почтут память павших в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто прошел тропой Афганистана, Чечни и других горячих точек – уроженцев Невеля.

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