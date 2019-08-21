Зампрокурора области приедет в Плюссу, чтобы ответить на вопросы граждан

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в августе нынешнего года проведет личный прием граждан в прокуратуре Плюсского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться заместителем прокурора области, необходимо в срок до 23 августа обратиться к прокурору Плюсского района Михаилу Прокофьеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча пройдет по адресу: посёлок Плюсса, улица Ленина, дом 20.