Ярмарка вакансий, стартовавшая сегодня в Пскове, проработает до обеда

Псковичей приглашают посетить ярмарку вакансий, которая пройдёт 21 августа с 10.00 до 13.00. Мероприятие состоится в Центре занятости населения по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 71а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время свободны вакансии оператора связи, почтальона, начальника отделения связи, оператора ЭВМ, диспетчера, уборщика территорий, водителя автомобиля, наладчика оборудования, продавца, грузчика, инженера ОМТС и юриста консультанта.

Посетители ярмарки встретятся с работодателями, которые помогут подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов.

Добраться до ярмарки вакансий можно на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская».