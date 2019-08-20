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Общество

Следователи проверяют качество медицинской помощи роженице в Псковской области

20 августа 2019 года, 17:50

Следователи проводят проверку по сообщению местной жительницы, поступившему в управление через «ВКонтакте». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В своем обращении девушка сообщила о ненадлежащем, по ее мнению, оказании медицинской помощи роженице в одном из учреждений здравоохранения области.

Руководитель управления Петр Крупеня внимательно изучил поступившее обращение с приложенными к нему материалами и поручил сотрудникам территориального следственного отдела тщательнейшим образом проверить доводы заявительницы. Разрешение обращения находится на контроле.

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