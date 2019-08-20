Для строительства новой школы на 800 мест в городе на Ловати ищут подрядчика

Объявлен аукцион на строительство новой школы на 800 мест в Великих Луках на улице Заслонова. На реализацию проекта направят почти 540 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Итоги аукциона станут известны 28 августа. Согласно контракту, подрядчик должен будет сдать объект к 30 ноября следующего года.

Отметим, что договоренность о строительстве еще одной школы в Великих Луках была достигнута главой региона Михаилом Ведерниковым с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

Напомним, это будет четвертая новая школа, построенная в Псковской области за последние несколько лет.