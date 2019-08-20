Дорогостоящее медицинское оборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

В Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу поступит медицинское оборудование для борьбы с онкологией на сумму 170 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Речь идёт о четырёх современных рентгеновских аппаратах, двух аппаратах УЗИ, лабораторном и эндоскопическом оборудовании.

Помимо этого, в Псковском областном онкологическом диспансере появятся два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

Современное мед оборудование позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи.