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Общество

Дорогостоящее медицинское оборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

20 августа 2019 года, 14:49

В Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу поступит медицинское оборудование для борьбы с онкологией на сумму 170 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Речь идёт о четырёх современных рентгеновских аппаратах, двух аппаратах УЗИ, лабораторном и эндоскопическом оборудовании.

Помимо этого, в Псковском областном онкологическом диспансере появятся два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

Современное мед оборудование позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи.

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