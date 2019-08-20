«Волонтёры наследия» наводят порядок в Печорах, Изборске и Снетогорском монастыре

- С 15 июля на базе Псково-Печерского паломнического центра в Печорах функционирует очень масшатбный волонтерский лагерь «Волонтёры наследия» - это пилотный проект в рамках национального проекта «Культура», где ребята со всех уголков нашей родины приезжают в Печоры помогать восстанавливать культурно-исторические памятники и наследие Псковской области. Волонтёры работают в Псково-Пекчерском монастыре, само историческое поселение города Печоры, Изборске, Снетогорском монастыре. Заявлено около 2 тысяч участников, это 7 смен.

О крупнейшем волонтёрском лагере для взрослых, не зависимо от вероисповедания и национальности, рассказал на пресс-концеренции помощник Митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов:

Каждая смена работает по неделе, по 4 часа в день. Волонтёры собираются в бригады, каждая бригада занимается своими работами, над ними руководство берёт бригадир, который координирует работу своей группы.

- Волонтеров не допускают до серьезных работы – например, реставрировать фрески. Но они помогают подметать, убирать, красить заборы, сажать деревья, благоустраивать городское пространство, - пояснил Николай Круглов.

Как заметил собеседник, этот лагерь для волонтёров – 18+, детей туда не берут. Много участвует студентов, но есть и «серебряные» волонтёры. Так, самой старшей помощнице 77 лет.

- После работы у волонтёров очень насыщенная культурно-массовая программа: есть спортивные мероприятия – футбольное поле, спортзал. Проводятся мастер-классы, чтобы показать желающим и приобщить к реставрационным работам. Показывают кинофильмы. Проводится и миссионерская работа – по желанию: волонтёры могут общаться и задавать вопросысвященникам и братии монастыря, беседовать на различные темы: от истории христианства и до таких вопросов, как правильно себе выбрать жену и создать семью.

Как заметил собеседник, сначала лагерь волонтёров вызывал настороженность у местных жителей. Но со временем настороженность сменилась благодарностью: печеряне и сами стали проводить субботники, помогать в уборке улиц параллельно с работами волонтёров.

Лагерь будет работать до середины сентября. Кстати, большинство волонтёров приехали из других регионов – местных не так и много.