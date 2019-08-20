Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Волонтёры наследия» наводят порядок в Печорах, Изборске и Снетогорском монастыре

20 августа 2019 года, 13:23

О крупнейшем волонтёрском лагере для взрослых, не зависимо от вероисповедания и национальности, рассказал на пресс-концеренции помощник Митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов:

- С 15 июля на базе Псково-Печерского паломнического центра в Печорах функционирует очень масшатбный волонтерский лагерь «Волонтёры наследия» - это пилотный проект в рамках национального проекта «Культура», где ребята со всех уголков нашей родины приезжают в Печоры помогать восстанавливать культурно-исторические памятники и наследие Псковской области. Волонтёры работают в Псково-Пекчерском монастыре, само историческое поселение города Печоры, Изборске, Снетогорском монастыре. Заявлено около 2 тысяч участников, это 7 смен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Форум «За ЗОЖ» сможет дать новые идеи для школьного предмета ОБЖ
Каждая смена работает по неделе, по 4 часа в день. Волонтёры собираются в бригады, каждая бригада занимается своими работами, над ними руководство берёт бригадир, который координирует работу своей группы.

- Волонтеров не допускают до серьезных работы – например, реставрировать фрески. Но они помогают подметать, убирать, красить заборы, сажать деревья, благоустраивать городское пространство, - пояснил Николай Круглов.

Как заметил собеседник, этот лагерь для волонтёров – 18+, детей туда не берут. Много участвует студентов, но есть и «серебряные» волонтёры. Так, самой старшей помощнице 77 лет.

- После работы у волонтёров очень насыщенная культурно-массовая программа: есть спортивные мероприятия – футбольное поле, спортзал. Проводятся мастер-классы, чтобы показать желающим и приобщить к реставрационным работам. Показывают кинофильмы. Проводится и миссионерская работа – по желанию: волонтёры могут общаться и задавать вопросысвященникам и братии монастыря, беседовать на различные темы: от истории христианства и до таких вопросов, как правильно себе выбрать жену и создать семью.

Как заметил собеседник, сначала лагерь волонтёров вызывал настороженность у местных жителей. Но со временем настороженность сменилась благодарностью: печеряне и сами стали проводить субботники, помогать в уборке улиц параллельно с работами волонтёров.

Лагерь будет работать до середины сентября. Кстати, большинство волонтёров приехали из других регионов – местных не так и много.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Следователи проверяют качество медицинской помощи роженице в Псковской области
Для строительства новой школы на 800 мест в городе на Ловати ищут подрядчика
Дорогостоящее медицинское оборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Форум «За ЗОЖ» сможет дать новые идеи для школьного предмета ОБЖ
В трёх учреждениях Локнянского района сделали ремонт за счёт федеральной субсидии
Форум «За ЗОЖ» в Пскове соберёт около 500 участников из 60 регионов России
За победу в Дельфийских играх псковская студентка получила грант от президента России
Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в городском молодежном центре
Жители Бежаницкого района могут задать вопрос первому заместителю прокурора области

Комментарии

Авторизация
No comments
Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Общество
20 августа 17:30

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Раскрасить микрорайоны, создать велоинфраструктуру и сделать город доступным для маломобильных граждан собирается новый главный архитектор Пскова
До 120 и старше

Общество / Соцзащита
20 августа 11:27

До 120 и старше

Новорожденные получили медали, а для пожилых закупили автомобили
Кружок в подарок

Общество / Образование
20 августа 11:20

Кружок в подарок

Занятия в частных секциях и студиях псковским школьникам оплатит государство