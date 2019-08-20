Форум «За ЗОЖ» сможет дать новые идеи для школьного предмета ОБЖ

На пресс-конференции, посвященной фесивалю «ЗА ЗОЖ», первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова рассказала о важности поднятой темы для педагогов и родителей:

«Мы рады принимать такой форум на Псковской земле. В одну неделю у нас как раз пройдут Дни самбо, Чемпионат по воркауту, поэтому прекрасно впишется и форум «За ЗОЖ». В анти-конференции примут участие дети от 14 до 18 лет. Мы знаем, что дети требуют не докладов, они не хотят просто слушать, поэтому для них проведут интерактивы, тренинги, дискуссии, игры, где они смогут проявить себя»

По словам замначальника управления, педагоги также смогут полученный опыт внедрять в образовательные программы – на форуме примут участие около 200 педагогов, в том числе со всех районов области. Дети тоже приедут не только из других городов, но и из наших районов. «А значит, каждый районов почерпнёт для себя что-то новое», - заметила Алена Трунова.

Как заметила собеседница, важно, что не только преподаватели, но и родители тоже примут участие в конференции. Потому что не только учителя, но и взрослые в семье должны правильно воспитывать и расставлять приоритеты у детей. И только слаженная работа взрослых сможет правильно сформировать мировоззрение подрастающего поколения.

В свою очередь помощник Митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов отметил, что форум сможет помочь в работе преподавателям ОБЖ:

- Ещё одна цель форума – придать новые жизненные силы в том числе такому предмету, как ОБЖ. Новые влияния, тенденции и тренды смогут помочь преподавателям оживить образовательную систему, найти новые идеи, подходы к воспитанию здорового образа жизни молодёжи.