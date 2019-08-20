Форум «За ЗОЖ» в Пскове соберёт около 500 участников из 60 регионов России

В Пскове с 23 по 25 августа будет проходить Всероссийский открытый профессионально-общественный форума «За ЗОЖ». Он проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министерства просвещения РФ. На пресс-конференции 20 августа помощник Митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов рассказал, какие цели ставит перед собой этот форум. Который, кстати, проводится впервые:

- В сфере защиты здравоохранения сегодня ситуация довольно-таки плохая, - заметил Николай Круглов. - Поэтому была сформирована идея проведения форума «За ЗОЖ», который будет проходить в Пскове с 23 по 25 августа. Он должен будет стать точкой отсчёта для новых разработок и методик в сфере борьбы с алкогольной или наркотической зависимости.

Форум будет проходить на базе центра «Простория». Цель – обсуждение эффективных образовательных мероприятий и профилактика здорового образа жизни. В рамках форума будет проходить конференция для родителей и педагогов, представителей образовательных учреждений, также в докладах примут участие представители церковных, общественных структур, эксперты и специалисты в области здравоохранения и образования из Москвы, Санкт-Петерубрга и других городов.

- Для детей будут организована отдельная анти-конференция: различные мастер-классы, игры, дискуссии и обсуждения, которые будут прививать детям навыки и компетенции здорового образа жизни.