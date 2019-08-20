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Общество

За победу в Дельфийских играх псковская студентка получила грант от президента России

20 августа 2019 года, 12:12

Грант от президента получила студентка колледжа искусств имени Римского-Корсакова Ангелина Семенова за победу в 18-х Молодежных Дельфийских играх в Ростове-на-Дону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Девушка стала обладательницей серебряной медали в номинации «Эстрадное пение». Это первая победа в копилке наград Псковской области за все время участия представителей региона в конкурсе.

Кроме Ангелины Семеновой, Псковскую область творческих состязаниях представили студент колледжа искусств Валерий Огло (эстрадное пение), учащиеся детских музыкальных школ Василий Черотченко (фортепиано), Алексей Манушин (баян), Алина Жолобова (эстрадное пение), учащиеся детской художественной школы Анастасия Меньщикова и Виктория Шейбакова и участники театра танца «Русские узоры».

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