В трёх учреждениях Локнянского района сделали ремонт за счёт федеральной субсидии

В преддверии нового учебного года за счет федеральной субсидии в трех учреждениях Локнянского района сделали ремонт. Речь идёт о Подберезинской средней школе, детском саде «Колосок» и в Локнянской школе искусств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Подберезинской средней школе за 5 миллионов рублей капитально отремонтировали кровлю, а также входную группу. В детсаду «Колосок» за 1 миллион рублей выполнили ремонт системы отопления, заменили оконные блоки и полы в группах.

В Локнянской школе искусств отремонтировали крышу, частично заменили трубы и элементы системы отопления, а также окна и двери входной группы на путях эвакуации. На ремонт потратили 2,2 миллиона рублей.

Отметим, в Локнянской школе искусств в новом учебном году будут заниматься 175 детей. Здесь работает девять преподавателей.