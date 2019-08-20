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Общество

В трёх учреждениях Локнянского района сделали ремонт за счёт федеральной субсидии

20 августа 2019 года, 12:55

В преддверии нового учебного года за счет федеральной субсидии в трех учреждениях Локнянского района сделали ремонт. Речь идёт о Подберезинской средней школе, детском саде «Колосок» и в Локнянской школе искусств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Подберезинской средней школе за 5 миллионов рублей капитально отремонтировали кровлю, а также входную группу. В детсаду «Колосок» за 1 миллион рублей выполнили ремонт системы отопления, заменили оконные блоки и полы в группах.

В Локнянской школе искусств отремонтировали крышу, частично заменили трубы и элементы системы отопления, а также окна и двери входной группы на путях эвакуации. На ремонт потратили 2,2 миллиона рублей.

Отметим, в Локнянской школе искусств в новом учебном году будут заниматься 175 детей. Здесь работает девять преподавателей.

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