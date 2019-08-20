Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в городском молодежном центре

«Ганзейский клуб» в Псковском молодежном центре начнет свою работу с сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Самые активные члены клуба смогут стать участниками Международных Ганзейских днях в немецком городе Брилон и в Великом Новгороде в 2020 году.
Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в 18:00 в городском молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, дом 15).
Занятия планируют проводить по вечерам два или три раза в неделю.
В дальнейшем, занятия планируется проводить 2-3 раза в неделю в вечернее время.