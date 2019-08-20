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Общество

Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в городском молодежном центре

20 августа 2019 года, 10:50

«Ганзейский клуб» в Псковском молодежном центре начнет свою работу с сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Самые активные члены клуба смогут стать участниками Международных Ганзейских днях в немецком городе Брилон и в Великом Новгороде в 2020 году.

Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в 18:00 в городском молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, дом 15).

Занятия планируют проводить по вечерам два или три раза в неделю.

В дальнейшем, занятия планируется проводить 2-3 раза в неделю в вечернее время.

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