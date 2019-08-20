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Общество

Жители Бежаницкого района могут задать вопрос первому заместителю прокурора области

20 августа 2019 года, 10:10

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в августе нынешнего года проведёт личный приём граждан в прокуратуре Бежаницкого района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться первым заместителем прокурора области, нужно в срок до 23 августа обратиться к прокурору Бежаницкого района Александру Пчелкину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча с жителями пройдёт по адресу: посёлок Бежаницы, улица Советская, дом 64а.

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