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Общество

Великолучанин пытался задушить девушку после расставания, а затем избил полицейского

20 августа 2019 года, 09:58

В Великолукском районе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного против 30-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 13 июня нынешнего года в Кунья великолучанин разозлился на сожительницу, которая решила с ним расстаться и попросила покинуть дом. Разъяренный мужчина попытался задушить девушку и та, из-за нехватки кислорода, упала на пол.

Получив от соседей сообщение о семейном скандале, на место происшествия прибыл полицейский. Здесь на него набросился агрессивный великолучанин и избил его.

Сейчас обвиняемый изолирован. Уголовное дело направлено в суд.

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