От молодых поэтов Псковской области ждут заявки на конкурс «Чернильница»

В Пскове стартовал приём заявок на 9-й городской конкурс молодых поэтом, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». В нынешнем году конкурс посвящен поэзии нового тысячелетия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Побороться за победу можно в пяти творческих номинациях: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

Заявки на участие можно отправить до 30 сентября на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница».

Кроме того, участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет (улица Максима Горького, дом 15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября.